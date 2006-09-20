Ющенко проводить засідання РНБО

Під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Києві проходить засідання Ради національної безпеки та оборони України, у якому беруть участь прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, члени уряду, представники уряду АРК, керівники силових структур та інші посадовці.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО, відкриваючи засідання, зауважив, що два ключових питання, які сьогодні повинні бути розглянуті на РНБО, - це суспільна ситуація у Криму і питання, пов’язані з державним бюджетом України на 2007 рік стосовно забезпечення національної безпеки та оборони держави.

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, на засіданні будуть розглянуті ще два питання із розряду «різне».

У своєму вступному слові В.ЮЩЕНКО розкритикував дії як центральної, так і місцевої кримської влади у контексті забезпечення стабільності на півострові, а також у контексті врегулювання земельного питання в АРК.

В.ЮЩЕНКО декілька разів наголосив на відсутності політичної волі у представників як центральної, так і місцевої влади при вирішенні проблемних питань у Криму.