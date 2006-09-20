Бойко: Україна і Росія готові до формалізації відносин

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО вважає, що Україна і Росія готові до формалізації відносин в енергетичній сфері. Таку думку він висловив напередодні візиту прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви, повідомили УНІАН у прес-службі Мінпаливенерго.

На думку міністра, уряд В.ЯНУКОВИЧА одержав важкий спадок щодо транзиту всіх енергоносіїв, і зараз вирішує з російськими партнерами широке коло питань енергетики.

«Це стосується транзиту і поставок газу, транзиту і поставок нафти, питань, пов`язаних з «Енергоатомом», - сказав він.

За словами міністра, з усіх проблемних питань сформовані робочі групи. Деякі з них вже працюють, окремі вже досягли кінцевих результатів, окремі проблеми ще розв`язуються.

«Всі питання наших відносин були обговорені під час наших зустрічей з російськими партнерами, і у п`ятницю планується візит прем`єр-міністра до Росії для переговорів із російським колегою», - сказав Ю.БОЙКО.

«Нам відомі проблеми в кожній сфері, нам зрозумілі механізми їх вирішення, і є розуміння з російської сторони. Я вважаю, ми готові до того, щоб на зустрічі прем`єр-міністрів в офіційному форматі формалізувати наші відносини в договорах», - сказав він.

Міністр повідомив, що в рамках візиту В.ЯНУКОВИЧА також вестиметься підготовка до засідання комісії «Ющенко-Путін», яке відбудеться восени.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня в Москві прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ планує зустрітися з головою російського уряду Михайлом ФРАДКОВИМ і керівництвом «Газпрому».