У Дніпровській міськраді депутат побив "опоблоківця"

Як передає Depo.Дніпро, Суханов під час перерви у роботі сесії викликав ліфт на другому поверсі, коли до нього підійшов Руслан Вишневецький, колишній член "Опозиційного блоку". У ході сварки Вишневецький кілька разів завдав ударів Суханову по голові, розповіли в обласній організації політсили.

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У підсумку Суханова привезли до ОКЛ імені Мечникова, де невропатолог поставив попередній діагноз - струс головного мозку. Після обстеження лікарі назвуть повний діагноз.

"Коли депутати б'ють депутатів - це нормально. Так відбувається і у Верховній Раді. Депутати мають бити депутатів", - прокоментував інцидент заступник міського голови Дніпра Олександр Санжара.

15 грудня Вишневецький на прес-конференції повідомив, що у Дніпрі депутати від "Опозиційного блоку" збирають підписи працівників заводів за відкликання деяких депутатів з міськради, за відмову підписуватися погрожують звільнити, пише Дніпроград.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня в Миколаєві троє невідомих в масках "Дідів Морозів" напали на депутата Миколаївської обласної ради від "БПП "Солідарність" Федора Барну і жорстоко побили його палицями.