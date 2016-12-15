Банда "Дідів Морозів" жорстоко побила миколаївського депутата (фото)
13:06, 15 грудня 2016Інциденти
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У четвер, 15 грудня, в Миколаєві троє невідомих в масках "Дідів Морозів" напали на депутата Миколаївської обласної ради від "БПП "Солідарність" Федора Барну і жорстоко побили його палицями.
Побитий миколаївський депутат / news.pn
Про це повідомляє Преступности.НЕТ, посилаючись на самого депутата.
За його словами, в результаті побиття він отримав травму голови та різану травму ноги. Після нападу невідомі, сказавши депутату «З Новим роком!», втекли на автомобілі «Lanos» держномер ВТ5164АХ.
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Сам Барна госпіталізований у лікарню швидкої медичної допомоги міста Миколаєва.
У відділі комунікації Інгульського відділення поліції підтвердили факт нападу.
Напад стався в офісному приміщенні, розташованому на території будринку на вулиці Космонавтів. При цьому автомобіль депутата зловмисники не чіпали.
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