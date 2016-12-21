Суд не відсторонив Охендовського з посади голови ЦВК за клопотанням САП

Як передає кореспондент УНІАН, після засідання суду Охендовський заявив, що задоволений цим рішенням.

“Почуття щастя це не додає. Ви знаєте, що в ході судового засідання не прозвучало жодного аргументу на користь клопотання про відсторонення мене від посади, тому я і мої захисники задоволені цим рішенням”, - сказав він.

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Разом з тим детектив НАБУ Роман Єгізаров відмовився коментувати судове рішення, навіть не сказав, чи подаватиме сторона обвинувачення апеляцію.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопосадовців,серед яких Охендовський.

Прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах. За даними НАБУ, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, становить понад 160 тис. доларів.

Голова ЦВК відкидає всі звинувачення і запевняє, що доведе свою невинуватість і не втікатиме з України.

Раніше сьогодні суд обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, що буде чинним до 13 лютого 2017 року, хоча прокурори вимагали призначити йому заставу у сумі 1,292 млн грн.