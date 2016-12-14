НАБУ оприлюднило відео вручення підозри главі ЦВК Охендовському

Відповідний запис з'явився на каналі YouTube відомства.

Читайте такожХолодницький розповів, у чому підозрюється голова ЦВК Охендовський

Як повідомляв УНІАН, Охендовський підозрюється у тому, що отримав з "чорної каси" Партії регіонів десятки тисяч доларів.

Охендовському вручили повідомлення про підозру 13 грудня в аеропорту "Бориспіль" одразу після його прильоту з Киргизстану.