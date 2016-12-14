НАБУ оприлюднило відео вручення підозри главі ЦВК Охендовському

17:10, 14 грудня 2016
Політика
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Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео вручення повідомлення про підозру голові Центрвиборчкому Михайлу Охендовському.

Охендовському вручили повідомлення про підозру 13 грудня / Скріншот відео

Відповідний запис з'явився на каналі YouTube відомства.

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Як повідомляв УНІАН, Охендовський підозрюється у тому, що отримав з "чорної каси" Партії регіонів десятки тисяч доларів.

Охендовському вручили повідомлення про підозру 13 грудня в аеропорту "Бориспіль" одразу після його прильоту з Киргизстану.

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Теги: #НАБУ#ЦВК#Охендовський