У НАБУ заявили про вручення підозри Охендовському - ЗМІ

Голові Центрвиборчкому Михайлу Охендовському вручили повідомлення про підозру. Про це повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра, передає УП.

За її словами, підозру вручили в аеропорту Борисполя, куди керівник ЦВК прилетів з Киргизстану після спостереження за виборами і референдумом.

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В той же час видання повідомляє, що завідувач відділу взаємодії із засобами масової інформації ЦВК Костянтин Хівренко не надав інформації про вручення підозри Охендовському.

Раніше, керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підписав підозру в скоєнні злочину голові ЦВК Михайлу Охендовському.

Джерела повідомляють, що Охендовського вже викликають на допит в НАБУ 14 грудня на 11.00.

Як повідомляв УНІАН, раніше директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що зібрано достатньо доказів для оголошення голові ЦВК Охендовському підозри у незаконному отриманні коштів з "чорної каси" Партії регіонів.

До цього Спеціальна антикорупційна прокуратура повернула у НАБУ проект підозри стосовно Охендовського з вимогою провести економічну експертизу.

30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав в НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопоставлених чиновників, серед яких і голова ЦВК Охендовський.