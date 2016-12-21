Справа про "чорну касу" регіоналів: суд обрав для Охендовського запобіжний захід

Суд у справі голови ЦВК Михайла Охендовського обрав запобіжний захід для чиновника, якого підозрюють у отриманні грошей із «чорної каси» Партії регіонів.

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Зазначається, що суд обрав для Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суддя частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Рішення виніс суддя Солом’янського райсуду Києва Віталій Українець.

Запобіжним заходом у вигляді особистого зобов’язання передбачено, що підозрюваний повинен з’являтися на виклики до детективів НАБУ, а також без їхнього дозволу не залишати місце проживання. Запобіжний захід є чинним до 13 лютого 2017 року.

Сторона обвинувачення заявила, що оскаржуватиме це рішення в апеляційному порядку, оскільки наполягає на іншому запобіжному заході - заставі у сумі 1,292 млн грн.

Адвокати Охендовського також заявили, що подаватимуть апеляційну скаргу, оскільки вважають, що справа проти їхнього підзахисного сфальсифікована, й у зв’язку з цим йому не може бути обрано жоден запобіжний захід.

Також сьогодні суд має розглянути ще одне клопотання прокурорів - про відсторонення голови ЦВК від посади на два місяці.

Нагадаємо, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів низці колишніх і нинішніх високопосадових чиновників, серед яких і голова ЦВК.

17 грудня заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький анонсував звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському у вигляді застави в 1,2 мільйона