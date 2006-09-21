Наша Україна не голосуватиме за проект держбюджету-2007
10:15, 21 вересня 2006Політика
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Рішення фракції
Фракція «Наша Україна» не голосуватиме за проект державного бюджету на 2007 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.
Він повідомив, що сьогодні на засіданні фракції було прийнято рішення не підтримувати цей документ.
«Такий бюджет приймати не можна», - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.
Він також зауважив, що у фракції є критичні зауваження практично до всіх статей проекту.
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