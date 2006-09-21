Янукович у Брюсселі заявляє про готовність пройти шлях до ЄС

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що конституційна реформа відкрила можливість Україні швидшими темпами інтегруватися до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі після зустрічі з Президентом Європарламенту Хосе БОРРЕЛЕМ.

«Україна готова пройти той шлях, який приведе Україну до вступу до Євросоюзу. Таку можливість нам дають ті зміни, які відбуваються в Україні – це конституційна реформа», - сказав український прем’єр. Він зазначив, що саме конституційна реформа створює модель передбачуваної співпраці між парламентом, урядом та Президентом.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що Україна, звичайно, має багато чого зробити на цьому шляху самостійно. При цьому, за словами українського прем’єра, вже визначено пріоритети діяльності української влади, головними серед яких є боротьба з корупцією, здійснення економічних реформ, вступ України до Світової організації торгівлі і створення після цього зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.