США готові допомогти Україні у переговорах з Росією

Сполучені Штати Америки готові надати допомогу Україні у вирішенні питань з Росією про поставки природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР, відповідаючи на запитання журналістів після церемонії відкриття у Києві Центру добровільного консультування і тестування на ВІЛ/СНІД.

«Питання, яке обговорюється Україною і Росією, має вирішувати Україна. Якщо Україна звернеться до нас за допомогою, ми із задоволенням таку допомогу надамо. Якщо ні - ми будемо задоволені бути в ролі спостерігачів», - сказав посол.