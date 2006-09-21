США готові допомогти Україні у переговорах з Росією

12:10, 21 вересня 2006
Політика
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Про це заявив Посол США в Україні

Сполучені Штати Америки готові надати допомогу Україні у вирішенні питань з Росією про поставки природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР, відповідаючи на запитання журналістів після церемонії відкриття у Києві Центру добровільного консультування і тестування на ВІЛ/СНІД.

«Питання, яке обговорюється Україною і Росією, має вирішувати Україна. Якщо Україна звернеться до нас за допомогою, ми із задоволенням таку допомогу надамо. Якщо ні - ми будемо задоволені бути в ролі спостерігачів», - сказав посол.

 

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