Уряд планує підвищити прожитковий мінімум

Проектом державного бюджету на 2007 рік передбачається зростання розміру прожиткового мінімуму, який випереджатиме інфляцію, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно із законопроектом, прожитковий мінімум на одну людину на місяць встановлюється в такому розмірі: з 1 січня 2007 року - 492 грн., з 1 квітня - 501 грн., з 1 жовтня - 510 грн.

За інформацією Мінфіну, для дітей у віці до 6 років з 1 січня 2007 року прожитковий мінімум передбачено у розмірі 434 грн., з 1 квітня - 442 грн., з 1 жовтня - 450 грн.; для дітей у віці від 6 до 18 років: з 1 січня - 558 грн., з 1 квітня - 568 грн., з 1 жовтня - 579 грн.

При цьому прожитковий мінімум для працездатних осіб із 1 січня 2007 року становитиме 525 грн., з 1 квітня - 535 грн., з 1 жовтня - 548 грн.; для осіб, які втратили працездатність: з початку року - 380 грн., з 1 квітня - 387 грн., з 1 жовтня - 395 грн.

* * * В даний час прожитковий мінімум становить 465 грн. (з 1 жовтня 2006 р. - 472 грн.). Для дітей до 6 років - 410 грн. (з 1 жовтня - 418 грн.), для дітей від 6 до 18 років - 527 грн. (з 1 жовтня - 536 грн.), для працездатних осіб - 496 грн. (з 1 жовтня - 505 грн.), для осіб, які втратили працездатність - 359 грн. (з 1 жовтня - 366 грн.).

Як повідомляв УНІАН, учора, критикуючи проект Державного бюджету лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що проектом бюджету передбачається збільшення зарплат лише на 7,9%, тоді як ціни зростуть набагато більше.