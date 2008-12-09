Черновецький обіцяє 22 млн. доларів власних коштів на погашення боргу Києва

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє передати 150 млн. грн. власних коштів на погашення заборгованості міста по субсидіях населення за житлово-комунальні послуги.

Про це він заявив у прямому ефірі “ТРК “Київ” під час трансляції громадських слухань на тему: «Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».

«Ми винні за два місяці по субсидуванню. Протягом тижня-двох я отримую офіційні прибутки від минулої бізнесової діяльності – 22 млн. доларів. Це 150 млн. грн., які я спрямую на погашення заборгованості і сплати наперед того, що ми заборгували», – сказав мер столиці.