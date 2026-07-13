Висміював Байдена, але й сам відзначився : в CNN пригадали мовні промахи Трампа

Видання зробило огляд деяких з найбільших останніх промахів та плутанин Трампа під час виступів.

Президент США Дональд Трамп ніколи не був поблажливим до мовних промахів політиків, пише CNN.

Видання розповіло, що одного разу на мітингу у 2022 році він продемонстрував відео з мовними промахами Джо Байдена. Окрім цього, в 2024 році під час передвиборчої кампанії Трамп висміяв Байдена за те, що той переплутав Трампа та Камалу Гарріс, сказавши: "Молодець, Джо!".

Ще раніше в 2018 році Трамп приєднався до давньої консервативної традиції висміювання помилки Барака Обами, який заявив, що відвідав 57 штатів.

Відео дня

"Уявіть собі, якби я таке сказав. Історія року!", - написав чинний президент США в соцмережі Х.

Видання зазначило, що насправді Трамп вже не раз висловлював подібні думки. Найяскравішим прикладом цього, мабуть, став його виступ на саміті НАТО в Туреччині, під час якого Трамп допустив три серйозні помилки – зокрема, назвав Іран "Ісламською Республікою Японії".

Але останнім часом, як розповіло видання, у нього було чимало й інших промахів. В статті наводиться огляд деяких з його найбільших останніх промахів та плутанин:

1. Іран і Японія

Видання поділилося, що розповідаючи про зіткнення в Ірані, Трамп мимоволі згадав "Ісламську Республіку Японію" – якої насправді не існує.

"Я вчора розповідав цю історію: на нас випустили 111 ракет з боку Ісламської Республіки Японії. Вони обстрілювали авіаносець протягом приблизно однієї години", - сказав чинний очільник Білого дому.

2. Неправильне використання абревіатури JCPOA

Видання зазначило, що президент США з великим пафосом засуджував укладену за часів Обами ядерну угоду з Іраном, яка називалася "Спільним всеосяжним планом дій" (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA). Однак під час того самого заходу він помилився в абревіатурі.

3. Володимир Зеленський і Володимир Путін

В статті вказується, що сидячи поруч із Зеленським, Трамп запитав присутніх журналістів, чи є у них "питання до президента Путіна".

Водночас, видання розповіло, що Байден вчинив майже так само під час свого візиту на саміт НАТО у 2024 році.

4. Келлі Леффлер і Нікі Мінаж

Трамп, схоже, переплутав голову Адміністрації малого бізнесу (SBA) Келлі Леффлер із музиканткою Нікі Мінаж, яка підтримує Трампа.

"Але Джефф – чудова людина. І він одружений з людиною, яка робить феноменальну роботу в SBA, у сфері малого бізнесу – Нікі Мінаж, яка така неймовірна. Вони називають це малим бізнесом, Нікі, – сказав Трамп, маючи на увазі чоловіка Леффлер, Джеффрі Спречера.

5. Називав Ілона Маска "Леоном"

"У нас там, нагорі, є комунікаційне обладнання, якого ніхто раніше не бачив. Воно найвищого рівня, і, е-е, включає Starlink. Мій друг Леон – мій друг Ілон буде дуже щасливий", – сказав Трамп у червні під час огляду нещодавно відремонтованого літака, який використовується як Air Force One.

6. Трамп не помітив Курта Сігнетті

Під час травневого заходу, присвяченого святкуванню перемоги футбольної команди Індіанського університету в національному чемпіонаті, Трамп запитав, де головний тренер Курт Сігнетті.

Видання зазначило, що Сігнетті весь цей час стояв прямо поруч із ним, і Трамп щойно поглянув у його бік.

7. Несправедливе звинувачення Обами у виведенні військ з Афганістану

В статті припускається, що Трамп переплутав Обаму та Байдена, який насправді керував виведенням військ з Афганістану.

"Вони втратили 13 людей, коли ті виїжджали з аеропорту, – сказав Обама. Тринадцять дуже хороших людей, з родинами яких я познайомився", - заявив у травні Трамп.

8. Іран і Тайвань

У травні журналіст запитав Трампа про те, що президент Китаю Сі Цзіньпін "заявив про ризик конфлікту зі США через Тайвань. Яка ваша реакція на це?"

Трамп відповів так, ніби питання стосувалося Ірану, сказавши: "Я не думаю, що існує якийсь конфлікт, окрім того, що нам не потрібна їхня – їхня протока".

9. Іран та Україна

У квітні Трамп коротко зазначив, що Україна вже програла війну. Але незабаром стало зрозуміло, що насправді він мав на увазі Іран, оскільки використав аргумент, який часто застосовував щодо цієї країни:

"Я вважаю, що Україна зазнала військової поразки, так? Про це не дізнаєшся, читаючи фейкові новини. Але з військової точки зору, погляньте, їхній флот – отже, у них було 159 кораблів".

10. Постійне плутання Гренландії та Ісландії

Під час січневої промови на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у Швейцарії Трамп неодноразово плутав Гренландію з Ісландією.

"Я допомагаю Європі, я допомагаю НАТО, і аж до останніх днів, коли я розповів їм про Ісландію, вони мене обожнювали", – сказав Трамп.

11. Вірменія та Албанія

В статті наголошується, що Трамп неодноразово перебільшував свою роль у припиненні воєн по всьому світу. Але минулого року він, здається, забув, яким країнам він нібито приніс мир – і це вже вдруге.

"Ви бачили Абер-байджан. Це була велика справа, яка тривала 34, 35 років з, е-е, Албанією", – сказав Трамп у серпні в радіопрограмі, маючи на увазі Азербайджан.

Видання пригадало, що у вересні минулого року президент США знову відзначився:

"Я вирішив війни, які вважалися нерозв’язними. Азербайджан і Албанія – це тривало багато-багато років, я запрошував прем’єр-міністрів і президентів до свого кабінету".

Видання пояснило, що насправді в конфлікті брали участь Азербайджан і Вірменія, а не Албанія. Ця плутанина стала предметом жартів на європейському саміті в жовтні.

12. Аляска та Росія

Напередодні важливого саміту з Путіним Трамп у серпні двічі заявляв, що збирається зустрітися з російським президентом у Росії – замість того, щоб вирушити до Аляски, де насправді мав відбутися саміт.

"Я зустрінуся з Путіним. У п’ятницю я вирушаю до Росії", - казав Трамп.

Трамп відрегаував на смерть сенатора Грема

Раніше УНІАН повідомляв, що сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем помер у суботу ввечері у віці 71 року. Трамп наголосив, що Грем "був одним із найвидатніших людей і сенаторів", яких він коли-небудь знав. За словами очільника Білого дому, Грем був справжнім американським патріотом. Відомо, що американський сенатор помер від серцевого нападу. Він виступав за безкомпромісну політику щодо Росії та Ірану й був одним із найактивніших прихильників України.

Також ми писали, що Трамп поділився, що розмовляв з Гремом за кілька годин до його смерті. За словами президента США, сенатор "був втомленим, але почувався нормально". Незадовго до своєї смерті Грем зателефонував йому, щоб обговорити законопроект SAVE America Act, який змінив би порядок проведення виборів, але не має достатньої підтримки для ухвалення в Сенаті. Трамп заявив, що Грем був для нього "ніби член сім’ї".

Вас також можуть зацікавити новини: