Олександр Чалий і Тарас Стецьків дістали посади при Президентові

Оприлюднено укази

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив Олександра ЧАЛОГО заступником глави Секретаріату Президента. Відповідний указ оприлюднило Офіційне Інтернет-представництво глави держави. До цього призначення О.ЧАЛИЙ був заступником міністра закордонних справ. Також він є віце-президентом консорціуму "Індустріальна група". Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив Тараса СТЕЦЬКІВА радником Президента України. Відповідний указ оприлюднило Офіційне Інтернет-представництво глави держави.

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