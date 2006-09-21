Олександр Чалий і Тарас Стецьків дістали посади при Президентові
20:09, 21 вересня 2006Політика
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Оприлюднено укази
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив Олександра ЧАЛОГО заступником глави Секретаріату Президента. Відповідний указ оприлюднило Офіційне Інтернет-представництво глави держави. До цього призначення О.ЧАЛИЙ був заступником міністра закордонних справ. Також він є віце-президентом консорціуму "Індустріальна група".
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив Тараса СТЕЦЬКІВА радником Президента України. Відповідний указ оприлюднило Офіційне Інтернет-представництво глави держави.
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