У Кремлі більше двох годин триває зустріч Януковича і Путіна

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ зараз зустрічається з президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ у Кремлі. Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до Адміністрації президента Росії.

За даними співрозмовника агентства, зустріч розпочалася близько 22.00 за московським часом і триває вже близько двох годин. Джерело не уточнило, які саме питання обговорюються, а також з чиєї ініціативи ця зустріч проходить.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні український прем’єр відбув з Києва з дводенним робочим візитом, в ході якого першу половину дня провів у Брюсселі, після чого відбув до Москви, де заплановані його зустрічі на ранок 22 вересня з головою правління ВАТ “Газпром” Олексієм МІЛЛЕРОМ та головою Уряду Росії Михайлом ФРАДКОВИМ. 20 вересня міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявляв про можливість підписання в ході візиту прем’єра до Москви низки документів щодо співпраці в енергетичній сфері.

Вірогідно, нічна зустріч зумовлена з тим, що завтра Володимира ПУТІНА не буде в Москві, він розпочинає дводенний візит до Франції.