Попит на готівкову валюту зменшується

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявляє про зменшення попиту на готівкову валюту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

“Населення зорієнтувалося і, починаючи з третьої декади листопада, і перша декада грудня засвідчують про те, що темпи попиту населення на готівковий долар різко падають”, - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

При цьому він зазначив, що на піку зростання попиту на готівкову валюту населення щоденно на 60-70 млн. дол., а то і 100 млн. доларів більше купувало валюти, ніж продавало. В грудні ситуація змінилася, і зараз цей показник не перевищує 15 млн. доларів, а протягом двох днів навіть спостерігалось перевищення обсягів продажу над обсягами купівлі.

“Ціна валюти в деяких банках є завищеною, але вона в межах 7,4-7,5 грн/дол.”, - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Крім того, він зазначив, що є певне збалансування на безготівковому ринку. Так, Нацбанк реалізує свої резерви виключно для того, щоб банки були забезпечені валютою для виконання закордонних зобов`язань, а також для підкріплення готівкового ринку. За словами голови НБУ, попит на валюту для оплати імпортних контрактів задовольняється за рахунок продажу експортної виручки.