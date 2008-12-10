Попит на готівкову валюту зменшується
“Населення зорієнтувалося..."
Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявляє про зменшення попиту на готівкову валюту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
“Населення зорієнтувалося і, починаючи з третьої декади листопада, і перша декада грудня засвідчують про те, що темпи попиту населення на готівковий долар різко падають”, - сказав В.СТЕЛЬМАХ.
При цьому він зазначив, що на піку зростання попиту на готівкову валюту населення щоденно на 60-70 млн. дол., а то і 100 млн. доларів більше купувало валюти, ніж продавало. В грудні ситуація змінилася, і зараз цей показник не перевищує 15 млн. доларів, а протягом двох днів навіть спостерігалось перевищення обсягів продажу над обсягами купівлі.
“Ціна валюти в деяких банках є завищеною, але вона в межах 7,4-7,5 грн/дол.”, - сказав В.СТЕЛЬМАХ.
Крім того, він зазначив, що є певне збалансування на безготівковому ринку. Так, Нацбанк реалізує свої резерви виключно для того, щоб банки були забезпечені валютою для виконання закордонних зобов`язань, а також для підкріплення готівкового ринку. За словами голови НБУ, попит на валюту для оплати імпортних контрактів задовольняється за рахунок продажу експортної виручки.