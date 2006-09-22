Про що говорили Янукович і Путін

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович і президент Росії Володимир Путін в ході зустрічі в Москві обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема в економічній сфері.

Як повідомили в прес-службі українського уряду, сторони приділили увагу питанню підготовки засідання міждержавної комісії Ющенко-Путін, яке має відбутися до кінця 2006 року. «Україна зацікавлена в істотному поліпшенні торговельно-економічних відносин з Росією», - відзначив український прем`єр в ході зустрічі.

Згідно програми одноденного візиту до Москви, сьогодні В.Янукович зустрінеться з прем`єр-міністром Росії Михайлом Фрадковим, а також главою правління «Газпрому» Олексієм Міллером. Прем`єра в цьому візиті супроводжують міністр економіки Володимир Макуха і міністр палива і енергетики Юрій Бойко. Український прем`єр має намір обговорити з керівництвом Росії питання постачань газу до України в 2006-2007 роках.

Раніше В.Янукович заявляв, що це «буде остання зустріч» напередодні засідання міжурядового комітету з економічного співробітництва. Він відзначив, що цей комітет готує проведення засідання українсько-російської міждержавної комісії Ющенко-Путін.

У четвер український прем`єр в Брюсселі зустрічався з главою європейського парламенту Хосе Боррелем і президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу.

Обком з посиланням на ICTV