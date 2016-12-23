"Так вирішила Москва": Геращенко розповіла про безрезультатні переговори щодо звільнення заручників

"Сьогодні на скайп - конференції ми ставили питання пошуку компромісу задля звільнення до різдвяних свят, нагадували про обіцянку ОРДО звільнити підлітків, піднімали питання негайно передати українській стороні нового заручника, що поранений потрапив до рук бойовиків кілька днів тому, при бойовому зіткненні", - повідомила на своїй сторінці у Facebook перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах в Мінську Ірина Геращенко, підсумовуючи результати конференції.

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За її словами, обговорювалась також доля інших полонених та формат обміну "всіх на всіх", однак результату досягти не вдалось.

"Вони (бойовики) не підтверджують наявність в себе 110 заручників, що їх вимагає звільнити СБУ і мінська група, а говорять, що в них утримується вдвічі менше. І вимагають від української сторони негайно передати ОРДЛО 700 осіб і звільнити менше 50 (українських заручників)… РФ не готова зараз віддати заручників. Чекає нової адміністрації Трампа, чекає послаблення нормандського формату , працює над дискредитацією мінських груп, сприяє іншим дестабілізуючим рухам всередині самої України. На жаль, новин на сьогодні після скайп-конференції немає.... бо так вирішила Москва", - резюмувала вона.

Нагадаємо, українська сторона заявила про готовність видати ОРДЛО 15 помилуваних осіб, розраховуючи на "гуманізм" у відповідь.