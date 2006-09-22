У фракції Наша Україна - поповнення
10:37, 22 вересня 2006Політика
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Про це на засіданні ВР повідомив спікер
Народні депутати Олексій КОЗАЧЕНКО та Володимир ШКЛЯР увійшли до фракції «Наша Україна».
Як передає кореспондент УНІАН, про це на ранковому засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.
Як відомо, ці депутати були зареєстровані ЦВК після складення депутатських повноважень Романом ЗВАРИЧЕМ та Юрієм ПАВЛЕНКОМ, які були обрані до Кабінету міністрів.
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