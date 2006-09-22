Семенюк не піде з ФДМ, поки не поверне ”Криворіжсталь”

Голова Фонду держмайна Валентина Семенюк має намір обіймати цю посаду 25 років, поки не поверне у власність держави "Криворіжсталь".

"25 років! Поки "Криворіжсталь" не поверну державі, стільки буду працювати. Я всім це кажу. Тому що я раніше казала, що такий об`єкт повинен бути в руках держави", - заявила вона в інтерв`ю газеті "Известия в Украине".

На зауваження, що цей об`єкт вона ж і продала, Семенюк відповіла: "Я виконала те рішення, яке ухвалив Кабінет міністрів Юлії Тимошенко. І написала заяву про відставку".

"Але, бачачи мій професіоналізм, президент Ющенко не прийняв мою відставку. Тому що, повірте мені, провести такий конкурс за таких умов, коли тут - і собаки, і оточення... Коли не хотіли прямої трансляції по телебаченню, тому що вона, з одного боку, давала можливість провести відкритий конкурс, з іншого боку - не дала шансу певним особам за домовленістю використати своє положення", - додала вона.

Голова ФДМ наполягає на проведенні конкурсів по приватизації об`єктів при телебаченні: "Я не відступлю від цього принципу. Шкода, що соціаліст Семенюк не була головою Фонду держмайна з 1994 року, тоді сьогодні була б зовсім інша ситуація в країні".

На питання, з чим пов`язана заява прем`єр-міністра Віктора Януковича про те, що приватизація "Луганськтепловозу" може бути припинена, Семенюк зауважила, що не може коментувати прем`єр-міністра.

"Він має більш широку інформацію. Тим більше, що рішення про приватизацію ухвалив ще попередній склад Кабінету міністрів. Перелік підприємств затверджувався 5 квітня 2006 року при Юрії Єханурові. І якщо Кабмін ухвалить рішення призупинити приватизацію, винесе відповідне розпорядження, Фонд його виконає…", - заявила вона.

"Це право уряду - переглядати рішення. Можливо, ті міністри, що входили в попередній уряд, щось не врахували. Я - не технарь, я - продавець… Я вам можу сказати, що сьогодні у нас дев`ять компаній, що виявили інтерес до покупки підприємства, з них три - іноземні. Вони подали відповідні документи. Дві компанії вже сплатили реєстраційний збір", - додала вона.

На питання, чи вплине на бюджет-2006 можливе скасування продажу "Луганськтепловозу", Семенюк відповіла, що "можливий зрив бюджету".

"Розумієте, в Україні вже нема чого продавати. Або ж потрібно переглядати перелік заборонених до приватизації підприємств, а для цього - йти у Верховну Раду, а це, природно, прохід закону, вивід з переліку підприємств - так на все це піде мінімум рік", - зазначила голова ФДМ.

"Я прекрасно розумію, що питання про невиконання плану може стати приводом для мого зняття, але для цього потрібно піти у Верховну Раду, зробити підготовку відповідного документу і сказати: "От, Семенюк не хоче продавати". А з іншого боку, якщо закінчаться об`єкти, як ми будемо жити? Що продавати?", - додала вона.

Семенюк також заявила, що її позиція проти приватизації "Укртелекому" не змінилася: "Є Верховна Рада, нехай вона і вирішує. До речі, у план приватизації на 2007 рік "Укртелеком" не включений. Є закон, що забороняє це робити - і Фонд держмайна сьогодні приватизацію "Укртелекому" проводити не буде".

Українська правда