Тимошенко подасть в суд на Януковича

Лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звернеться в понеділок, 25 вересня, до суду щодо неправдивої інформації, розповсюдженої прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час перебування в Луганську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на засіданні парламенту.

За її словами, В.ЯНУКОВИЧЕМ були розповсюджені в Луганську «неправдиві дані про те, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО підвищив тарифи на комунальні послуги і в тому числі на газ». Вона наголосила, що прем’єр-міністр України відповідатиме за цю інформацію, а також Партія регіонів, «яка має такого лідера, що жодного слова правди не каже». Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у відповідь на повідомлення представників фракції Партії регіонів про розгляд сьогодні в суді справи за позовом Андрія КЛЮЄВА до Олега ЛЯШКА щодо розповсюдження неправдивої інформації про підкуп народних депутатів.

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