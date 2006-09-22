Вступ до СОТ Янукович назвав першочерговим пріоритетом

Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) - один із першочергових пріоритетів діяльності уряду. Про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ 21 вересня під час зустрічі з президентом Європарламенту Хосе БОРРЕЛЕМ у рамках робочого візиту до Брюсселя, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України.

„Сьогодні йдеться про той шлях, який ми повинні пройти разом із ЄС, але для цього українці повинні провести вкрай необхідні нашій державі реформи”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ у розмові з Х.БОРРЕЛЕМ.

Глава уряду України зазначив, що головними пріоритетами на цьому шляху визначені боротьба з корупцією, економічні реформи, вступ України до СОТ і після цього - створення зони вільної торгівлі з ЄС.

У свою чергу, Х.БОРРЕЛЬ зазначив, що для Європейського співтовариства дуже важливе продовження демократичних реформ в Україні. Зважаючи на це, „Європейський парламент зараз розглядає доповідь про імплементацію дій у рамках Європейської політики сусідства”, - повідомив президент Європарламенту.

У цьому контексті Х.БОРРЕЛЬ також сказав, що „раніше розмови про вступ до Європейського Союзу були далекими від реальності, проте зараз в Європі склалося позитивне враження від дій України. „Я аплодую вашим діям і хотів би запропонувати максимальний рівень співпраці”, - зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що з української сторони створена робоча група з підготовки широкої угоди про співпрацю між Україною і Європейським Союзом. Угодою передбачається включити пункт про створення зони вільної торгівлі з ЄС, зазначив український прем’єр.

Сторони також обговорили перспективи вступу України до Світової організації торгівлі. При цьому прем`єр-міністр України повідомив, що у середині жовтня в Україні відбудуться парламентські слухання з цього питання. «Вступ до СОТ - це один із першочергових пріоритетів діяльності уряду», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр висловив сподівання, що тісні зв`язки між Верховною Радою України і Європейським парламентом будуть постійними.

Під час зустрічі також обговорювалися питання енергетичної співпраці між Україною і ЄС.