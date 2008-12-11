Ющенко сказав Литвину, кому не місце у Верховній Раді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО знову вимагатиме від Верховної Ради України скасувати депутатську недоторканність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ.

Зокрема, Президент зауважив, що йому хотілося б, аби Верховна Рада терміново розглянула півтора десятка законопроектів, які він вніс на розгляду парламенту як невідкладні.

В першу чергу, це стосується скасування депутатської недоторканності.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні є кричущою ситуація з рейдерськими захопленнями землі, в тому числі і в Київській області. При цьому він зауважив, що часто рейдерські захоплення здійснюються «під прикриттям мандату народного депутата». Президент підкреслив, що прокуратура в даному випадку є безсилою, і нічого не зможе зробити, поки парламент не скасує депутатську недоторканність.

«Я розраховую на вашу підтримку і підтримку парламенту. Таким людям не місце у Верховній Раді», - сказав В.ЮЩЕНКО, звертаючись до В.ЛИТВИНА.

Також серед невідкладних законопроектів глава держави виділив питання реформування судової системи України.

Він назвав неприпустимим ситуацію з львівським суддею Ігорем ЗВАРИЧЕМ, у якого було виявлено мільйони доларів та гривень.

«За цим стоїть беззаконня по десяткам справ», - сказав Президент, наголосивши, що порядок не буде наведений, поки судова система не буде реформована.

Довідка УНІАН. 2 грудня ц. р. проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень.

На переконання судді, «кримінальну справу проти нього сфабриковано».

9 грудня на прес-конференції І.ЗВАРИЧ, зокрема, заявив: "Мільйон доларів США, який був вилучений у мене вдома, – це не хабар, це мої особисті гроші, які я позичив у свого товариша для будівництва власного будинку". За словами І.ЗВАРИЧА, «ще у 1993 році я отримав земельну ділянку біля Львова. Для її забудови позичив 1,9 млн. доларів США у свого товариша Володимира КОСЕНКА. Частину з цих грошей я використав, детальні записи про те, на що пішли ці гроші, містилися в зошиті, який лежав вдома на моєму столі, і який також було вилучено".

За його словами, причиною порушення кримінальної справи стала заява в СБУ про те, що нібито йому в кабінеті колишнього голови Львівської облдержадміністрації Петра ОЛІЙНИКА передали 100 тис. доларів США хабара за «правильне рішення» однієї справи, пов‘язаної із землею в одному з районів Львівщини. І.ЗВАРИЧ заявив, що це – неправда, і «подальші дії силових структур пов’язані з тим, що за людьми, які хотіли отримати землю, стоять впливові люди з Києва. Зокрема, з того ж відомства, яке представляє керівник слідчої групи, тобто з Генеральної прокуратури».