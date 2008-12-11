Ющенко сказав Литвину, кому не місце у Верховній Раді
Президент зустрівся зі спікером
Президент України Віктор ЮЩЕНКО знову вимагатиме від Верховної Ради України скасувати депутатську недоторканність.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ.
Зокрема, Президент зауважив, що йому хотілося б, аби Верховна Рада терміново розглянула півтора десятка законопроектів, які він вніс на розгляду парламенту як невідкладні.
В першу чергу, це стосується скасування депутатської недоторканності.
В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні є кричущою ситуація з рейдерськими захопленнями землі, в тому числі і в Київській області. При цьому він зауважив, що часто рейдерські захоплення здійснюються «під прикриттям мандату народного депутата». Президент підкреслив, що прокуратура в даному випадку є безсилою, і нічого не зможе зробити, поки парламент не скасує депутатську недоторканність.
«Я розраховую на вашу підтримку і підтримку парламенту. Таким людям не місце у Верховній Раді», - сказав В.ЮЩЕНКО, звертаючись до В.ЛИТВИНА.
Також серед невідкладних законопроектів глава держави виділив питання реформування судової системи України.
Він назвав неприпустимим ситуацію з львівським суддею Ігорем ЗВАРИЧЕМ, у якого було виявлено мільйони доларів та гривень.
«За цим стоїть беззаконня по десяткам справ», - сказав Президент, наголосивши, що порядок не буде наведений, поки судова система не буде реформована.
Довідка УНІАН. 2 грудня ц. р. проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень.
На переконання судді, «кримінальну справу проти нього сфабриковано».
9 грудня на прес-конференції І.ЗВАРИЧ, зокрема, заявив: "Мільйон доларів США, який був вилучений у мене вдома, – це не хабар, це мої особисті гроші, які я позичив у свого товариша для будівництва власного будинку". За словами І.ЗВАРИЧА, «ще у 1993 році я отримав земельну ділянку біля Львова. Для її забудови позичив 1,9 млн. доларів США у свого товариша Володимира КОСЕНКА. Частину з цих грошей я використав, детальні записи про те, на що пішли ці гроші, містилися в зошиті, який лежав вдома на моєму столі, і який також було вилучено".
За його словами, причиною порушення кримінальної справи стала заява в СБУ про те, що нібито йому в кабінеті колишнього голови Львівської облдержадміністрації Петра ОЛІЙНИКА передали 100 тис. доларів США хабара за «правильне рішення» однієї справи, пов‘язаної із землею в одному з районів Львівщини. І.ЗВАРИЧ заявив, що це – неправда, і «подальші дії силових структур пов’язані з тим, що за людьми, які хотіли отримати землю, стоять впливові люди з Києва. Зокрема, з того ж відомства, яке представляє керівник слідчої групи, тобто з Генеральної прокуратури».