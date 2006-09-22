Верховна Рада подолала вето Президента

Верховна Рада України подолала вето Президента на закон про встановлення мораторію на підвищення цін на житлово-комунальні послуги

Як передає кореспондент УНІАН, за подолання вето на Закон України «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі)» проголосували 340 народних депутатів з 444 зареєстрованих у залі.

Закон прийнято Верховною Радою України 15 березня 2006 року.

Законом пропонується запровадити на 2006 рік мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі) і передбачається, що зазначені послуги, природний газ та електроенергія оплачуються населенням за цінами та тарифами, встановленими Кабінетом Міністрів України і місцевими органами виконавчої влади, Національною комісією регулювання електроенергетики України відповідно до їх повноважень, станом на 1 січня 2006 року.

Представник Президента у парламенті Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ зауважив, що Президент застосував право вето щодо цього закону, оскільки в 1999 році Конституційний Суд визнав таким, що не відповідає Основному Закону аналогічний законопроект, прийнятий парламентом у 1998 році. Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ підкреслив, що підставою стало те, що ВР своїм рішенням втрутилась в діяльність органів місцевого самоврядування, до виключних прав яких і належить встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ пообіцяв, що Президент підпише закон у разі подолання вето, якщо до нього не звернеться уряд з проханням звернутись до Конституційного Суду, оскільки проект державного бюджету розроблений із розрахунку на підвищення тарифів.