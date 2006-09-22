Фрадков назвав Януковичу основні проблеми у відносинах

Голова Уряду Росії Михайло ФРАДКОВ відзначає інтенсифікацію роботи з підготовки засідання міждержавної комісії Ющенко-Путін.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в Москві під час зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«За останній місяць зустріч удруге. Це свідчить про те, що ми інтенсифікували роботи з підготовки засідання міждержавної комісії Ющенко-Путін», - сказав глава російського уряду.

За його словами, вже сьогодні сторони готові намітити плани на найближчі 2-3 тижні і провести засідання економічного комітету міждержавної комісії. Російський прем`єр також відзначив наявність деяких проблемних питань в двосторонніх відносинах, зокрема питання співпраці в газовій, нафтовій, енергетичній сферах і наявність обмежень в торгівлі.

У свою чергу, український прем`єр повідомив, що на сьогодні з 11 підкомітетів економічного комітету міждержавної комісії лише 5 не відзвітували про виконану роботу. Втім, В.ЯНУКОВИЧ переконаний у можливості закінчити підготовчу роботу до засідання економічного комітету вже в жовтні. «Практично це буде завершальний етап підготовки засідання комісії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.