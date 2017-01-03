Надійний та стратегічний партнер України - Порошенко подякував США за демократичне співробітництво

Про це йдеться у привітанні президента України Петра Порошенка з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та США.

«З моменту визнання незалежності України Сполучені Штати залишаються надійним та стратегічним партнером України як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій. А між двома державами закладено справжнє демократичне партнерство, у рамках якого США продовжують надавати неоціненну практичну допомогу у розбудові державних інститутів, громадянського суспільства, ринкової економіки та зміцненні безпеки нашої країни», - зауважив глава держави.

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«Відмовившись від третього в світі ядерного арсеналу та великих обсягів звичайних озброєнь, а також від запасів високозбагаченого урану, Україна відіграє історичну роль в укріпленні глобальної стабільності та режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Це були непрості рішення, але Україна прийняла їх, покладаючись на запевнення та безпекові гарантії іноземних партнерів, у першу чергу США», - додав Порошенко.

Він особливо подякував за незмінну двопартійну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України у часи російської агресії, «коли українська держава захищає ключові принципи свободи та демократії, які власне заклали фундамент успіху та сили американської народу».

Також президент запевнив у твердій налаштованості України й надалі активно розвивати відносини стратегічного партнерства зі США, спрямовані на поглиблення всебічного конструктивного співробітництва у політичній, безпековій, економічній та гуманітарній сферах.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки в новому році приділятимуть більше уваги стримуванню Росії. Про це сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив під час візиту до Грузії, яку він відвідав після України разом з колегами від Республіканської партії Джоном Маккейном і від Демократичної партії Емі Клобушар, повідомляє "Радіо Свобода".

"2017 рік буде роком більшої американської військової підтримки, більшої торгівлі, більшої економічної інтеграції й більшої відсічі Росії за агресію, причому, не тільки тут, а й у всьому світі, більше санкцій. Зараз настав час, аби президент Росії Володимир Путін знав, що з нас досить!", - сказав Грем