Кушнарьов натякає, що портфелі можна й переграти

Один з лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ припускає можливість перегляду участі в уряді представників «Нашої України» у разі відмови блоку вступити до парламентської коаліції.

Про це повідомляє офіційний інтернет-сайт Партії регіонів.

«Я не вважаю, що відбудеться щось страшне, якщо «Наша Україна» не ввійде до антикризової коаліції. Але я впевнений, що тоді питання про подальшу долю міністрів від «Нашої України» об`єктивно стане на порядок денний», – сказав він.

За словами Є.КУШНАРЬОВА, він не береться передбачати, яке буде прийняте рішення, адже багато в чому це результат політичних домовленостей між коаліцією і Президентом. «Але було б дивним і суперечило б логіці, якби коаліційна більшість і уряд включали представників опозиції», – сказав він.

Є.КУШНАРЬОВ звинуватив «Нашу Україну» в затягуванні переговорного процесу про входження в коаліцію. «Наша Україна» дуже довго думає. Хоча Партія регіонів раніше пропонувала «Нашій Україні» класичне весілля між чоловіком і дружиною, але вони від нього відмовилися. А сьогодні «Нашій Україні» незручно жити в шведській сім`ї, спільно з комуністами і соціалістами!», – сказав Є.КУШНАРЬОВ.