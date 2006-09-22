Янукович і Фрадков ”запустили механізм”

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і голова уряду Росії Михайло ФРАДКОВ домовилися провести перше засідання економічного комітету комісії "Ющенко-Путін" у двадцятих числах жовтня в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єри повідомили журналістам у Москві після своєї зустрічі.

«Ми запустили механізм роботи міждержавної комісії, відбулися засідання підкомітетів. Ми домовилися протягом трьох тижнів цю роботу завершити з тим, щоб у двадцятих числах жовтня провести перше засідання економічного комітету», - сказав російський прем`єр.

«Ми проведемо в Києві засідання комітету, яке передуватиме засіданню міждержавної комісії «Ющенко-Путін», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому український прем`єр зазначив, що нинішнє засідання комітету стане першим за останні два роки відтоді, як міжурядова комісія була замінена на міждержавну.