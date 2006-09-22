Тимошенко не збирається довго бути в опозиції

Головою Міжфракційного депутатського об’єднання опозиції обрано лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО, заступниками - Миколу ТОМЕНКА (БЮТ), Йосипа ВІНСЬКОГО (позафракційний) та Олександра ТУРЧИНОВА (БЮТ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що на даний час, спілкуючись із більшістю народних депутатів з фракції «Наша Україна», стає зрозуміло, що вони готові перейти в опозицію, «але треба, щоб було прийнято рішення».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що на сьогодні до цього парламентського об’єднання увійшли всі народні депутати із фракції БЮТ (крім тих народних депутатів, які були виключені із фракції – УНІАН), а також двоє народних депутатів із фракції СПУ – Й.ВІНСЬКИЙ та Галина ГАРМАШ. Вона сказала, що сьогодні о 9.00 було спільне зібрання, де і було узгоджено угоду про створення депутатського об’єднання “парламентська опозиція”.

На прес-конференції Ю.ТИМОШЕНКО та Й.ВІНСЬКИЙ підписали угоду про створення такого об’єднання. Ю.ТИМОШЕНКО при цьому висловила думку, що «сьогоднішній день може стати днем опозиції в Україні».

Вона підкреслила, що це об’єднання відкрито для фракцій і народних депутатів, які виявлять бажання увійти до нього.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що «довго наша команда в опозиції не буде».

Й.ВІНСЬКИЙ у свою чергу зазначив, що опозиційне об’єднання вважає, що ідея демократії європейських цінностей це є його основними завданнями.

За його словами, Україна розділена. Він зазначив, що є вибір «або в демократію, або в авторитарний режим». За його словами, демократію представляє Ю.ТИМОШЕНКО, а авторитарний режим – “Партія регіонів і Віктор ЯНУКОВИЧ».

Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що на сьогодні він виключений із лав СПУ, а Г.ГАРМАШ поки що є членом СПУ. За його словами, після вчорашнього рішення фракції про необхідність голосування за держбюджет, «3-4 чоловіки із фракції» розуміють, яке «згвалтування відбулося», думають про опозиційну діяльність. При цьому він не уточнив, про яких народних депутатів йде мова.

Народний депутат України Микола ТОМЕНКО на прес-конференції зазначив, що опозиція сьогодні виступає в парламенті в ролі «політичних психоаналітиків», які заспокоюють депутатів, котрих примушують голосувати в сесійній залі не так, як вони вважають за потрібне.

За його словами, вчорашнє обговорення проекту бюджету показало, що КПУ та СПУ говорять «нашою мовою, але поки, що голосувати не можуть так як ми».

Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів, чи не є вона забобонною, оскільки сьогодні сонячне затемнення, сказала, що «це є сигнал того, що тіньова влада, яка закриває сонце, починає відхід від влади». За її словами, під час затемнення «саме оборотні приймають свій справжній лик, і опозиція буде в цій ситуації, як срібна куля, яка висвічуватиме цю тінь”.

М.ТОМЕНКО додав, що сьогодні вирішили, що буде створено опозиційний, а не тіньовий уряд.