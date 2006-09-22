Довгому Омельченко нагадує героя з відомої комедії

Якщо екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО дійсно бажає, щоб кияни жили заможно та спокійно, то йому краще переключитися на нормальний робочий режим співпраці з новою столичною владою. Про це в сьогоднішньому інтерв’ю газеті „Україна молода” заявив заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

За словами О.ДОВГОГО, „штатними критиками” команди мера останнім часом виступають лише екс-мер Києва О.ОМЕЛЬЧЕНКО та депутат Київради Михайло БРОДСЬКИЙ. „Стосовно Михайла Юрійовича, то його критика часто грішить надмірною емоційністю й епатажністю. Можливо, поясненням цьому є той факт, що пан БРОДСЬКИЙ ніяк не може знайти себе в політиці. Ось і цього разу – він не знайшов себе у команді Юлії ТИМОШЕНКО”, - зазначив секретар Київради.

„Що ж до пана ОМЕЛЬЧЕНКА, - додав О.ДОВГИЙ, - то все, що він говорить останнім часом, вже набило оскомину. Олександр Олександрович нікому, окрім вузького кола людей, не цікавий. Він втратив підтримку киян та депутатів. І всі його заяви проти влади, на мою думку, не мають ніякого фактажного підґрунтя. Його ж „партизанські вилазки” у ЗМІ з кожним разом стають все смішнішими”.

Секретар Київради припустив, що ці „партизанські вилазки” О.ОМЕЛЬЧЕНКА припиняться тоді, коли „екс-мер зрозуміє, що його рейтинг довіри може зрости тільки завдяки конструктивній позиції”. „Олександрові Олександровичу варто було б відвернутися від тих людей, які провокують його робити хтозна-які заяви на адресу нової столичної влади”, - порадив О.ДОВГИЙ.

„Нам важливо, щоб сьогодні всі розуміли, що наша команда на чолі з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ намагається повністю змінити спосіб управління містом. Після президентських виборів 2004 року та цьогорічних березневих виборів відбулося серйозне оновлення всіх владних структур. І політики типу пана ОМЕЛЬЧЕНКА – це вже анахронізм. Йдеться, звісно, не про вік Олександра Олександровича, а про спосіб мислення та методи управління. Перетворивши Київ на суцільний будмайданчик, екс-мер, мабуть, відчував себе тут всесильним виконробом, який одноосібно вирішував, кому підвезти цемент, кому – цеглу, а кому – взагалі нічого. Ось такий „совковий” підхід з вкрапленнями дикого капіталізму”, - зазначив секретар Київради.

Він також додав, що „у даній ситуації має місце дивна забудькуватість пана ОМЕЛЬЧЕНКА”. „Як казав герой відомої кінокомедії: „Тут – помню, а тут – не помню” (Цитата з фільму "Джентльмени удачі" - УНІАН). Чому б Олександру Олександровичу в одному зі своїх наступних інтерв’ю не розповісти про те, у який спосіб він прийшов до влади у Києві. Не про обрання його столичним головою перший раз, а про події, які цьому передували”, - підкреслив О.ДОВГИЙ.

У зв’язку з цим він нагадав, що попередник О.ОМЕЛЬЧЕНКА на посаді міського голови Леонід КОСАКІВСЬКИЙ „стверджує, що ОМЕЛЬЧЕНКО прийшов до влади незаконно”. „А я скажу: зате пішов від влади законно. Це стало логічним підсумком його 10-річного керування столицею”, - наголосив О.ДОВГИЙ.

„Екс-мер Києва своїми заявами намагається змусити нас виправдовуватися. Але цього – не буде. Кияни нас обрали і лише київській громаді ми підзвітні. Наша команда разюче різниться від наших попередників. У свої діях ми дійсно – інші. І нас не потрібно міряти „совковими” мірками”, – зазначив секретар Київради.

Олесь ДОВГИЙ наголошує, що замовникам та виконавцям інформаційних атак на столичну владу не варто розраховувати на політичні дивіденди, оскільки команда Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО має велику підтримку серед киян.

„Ми дістали у спадок від попередників не лише безліч господарських проблем, не лише управлінський рейвах, але й містечкову психологію багатьох киян, які вважають, що все за них мають вирішити чиновники, а їхня хата - скраю. Подивіться на під’їзди наших будинків. Хто, скажіть, пообмальовував там стіни, хто повипалював кнопки в ліфтах, хто порозбивав лампочки?”, - зазначив О.ДОВГИЙ.

Тому, за його словами, найперше, що має на меті зробити нова владна команда – „змінити психологію киян, почути не лише їхні скарги, але й пропозиції”.

При цьому секретар Київради зауважив, що сьогодні команда мера зіткнулася з масованою інформаційною атакою проти себе. Як приклад, він назвав ситуацію з наведення порядку у сфері грального бізнесу. „Переважна більшість громадян міста підтримує дії влади з наведення порядку у сфері грального бізнесу. Доказ того – громадські слухання з цього питання, які нещодавно відбулися в мерії. Проте, своїми діями ми наступили на „мозоль” підприємцям, які наживаються на азартних іграх. Що тут почалося! На нашу команду пішла масована інформаційна атака через ЗМІ. Але вона нічого не варта, бо за нами – громада!”, - наголосив О.ДОВГИЙ.

У цьому ж контексті він згадав і публікації щодо ймовірності позачергових виборів столичного голови. „Нічого спільного з реальним станом речей вони не мають. Коли я читаю усі ці нісенітниці типу „у позачергових виборах мера Києва зацікавлена Юлія Тимошенко” (чи, приміром, представники Кабміну, які представляють Донеччину), у мене таке відчуття, що люди, які пишуть ці казки, створили для себе своєрідну віртуальну реальність, в якій, як у комп’ютерній грі, воюють з уявним супротивником. При цьому вже не відрізняють світ реальний від світу віртуального”, - підкреслив О.ДОВГИЙ.

„Приміром, - додав він, - Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО) нещодавно заявила, що має намір працювати у парламенті і посада мера Києва її не цікавить. Ні, все рівно пишуть, що вона буде балотуватися. І це все подається під соусом „аналітики”.

Підсумовуючи сказане, О.ДОВГИЙ наголосив, що імена „замовників усього цього усім відомі, але нікому не цікаві”.