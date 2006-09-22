Ющенко погрожує Януковичу Конституційним судом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд відновити державну допомогу для найменш захищених категорій населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО направив листа прем`єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ з проханням відновити конституційні права громадян, порушені прийняттям рішення Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2006 року №1215.

Згідно з цим рішенням, зупинено дію постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року №1060 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми», від 3 серпня 2006 року № 1084 «Питання державної підтримки педагогічних працівників із числа молодих фахівців, які направляються у загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади».

Глава держави звертає увагу, що постанови, дію яких зупинено Кабінетом Міністрів, були спрямовані на підтримку найменш соціально захищених категорій населення – неповних сімей з дітьми, а також випускників-педагогів, які направляються для роботи в сільську місцевість.

Президент також відзначив у листі, що такі дії Кабінету Міністрів України ідуть у розріз із зобов`язаннями, взятими підписантами Універсалу національної єдності, щодо подальшого гарантування і неухильного дотримання прав людини, підвищення добробуту громадян, боротьби з бідністю засобами ефективного та адресного соціального захисту.

Президент просить прем’єр-міністра в десятиденний термін вжити заходів щодо приведення постанови у відповідність до Конституції України. При цьому наголошується, що у разі, якщо Кабміном не буде вжито відповідних заходів, глава держави буде змушений скористатися наданим Президентові України конституційним повноваженням щодо зупинення дії акту Кабінету Міністрів України з мотивів його невідповідності Конституції України та звернутися до Конституційного Суду України щодо конституційності такого акту.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України, очолюваний В.ЯНУКОВИЧЕМ, у серпні призупинив дію ряду соціальних постанов попереднього уряду.

Зокрема, серед іншого, зупиняється дія постанови уряду Юрій ЕХАНУРОВА від 3 серпня 2006 року "Питання державної підтримки педагогічних працівників із числа молодих фахівців, які направляються у загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади". Ця постанова запроваджувала з 1 січня 2007 p. надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали не менш ніж на три роки угоду про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Крім того, постановою уряду зупинена дія постанови "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми" від 1 серпня 2006 року. Ця постанова продовжувала надання малозабезпеченим сім’ям допомоги на дитину з 18 до 23 років.Цією постановою передбачалося, що якщо дитина вчиться на денній формі навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації і професійно-технічних навчальних закладах, малозабезпечені батьки і усиновителі будуть отримувати допомогу до закінчення дитиною навчального закладу, але не довше, ніж до досягнення дитиною 23-х років.

Зараз малозабезпечені, самотні батьки і усиновителі отримують допомогу на дитину до досягнення нею 18 років.