Українські ”Кольчуги” захистять Іран (фото)

Україна постачає до Ірану комплекси радіотехнічної розвідки "Кольчуга", повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на тижневик Jane`s Defence Weekly.

Комплекс "Кольчуга" призначений для виявлення повітряних цілей за випроміненням їх радарів і засобів зв`язку. Три станції, об`єднані в комплекс, здатні перекрити фронт до 1000 кілометрів. Максимальна дальність виявлення, залежно від режиму роботи, становить від 200 до 600 кілометрів.

За випроміненням радарів і інших систем "Кольчуга" здатна точно ідентифікувати літальні апарати і визначати режим роботи їх станцій радіолокацій. Комплекс видає точну інформацію про місце, курс і швидкість мети, що дозволяє здійснювати цілевказування для засобів ППО, не демаскуючи їх роботою радару. Одночасно комплекс може супроводжувати до двохсот цілей, видаючи інформацію на цифрові дисплеї в режимі реального часу.

Точна кількість станцій "Кольчуга", замовлених Іраном, не повідомляється. Вартість одного комплексу становить приблизно 25 мільйонів доларів. Фахівці вважають, що комплекси призначені для посилення ППО Ірану з огляду на зростання напруженості навколо ядерної програми цієї країни, йдеться в повідомленні.

Лента.ру

Фото Павла Сергєєва