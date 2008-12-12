Тимошенко вимагає від СБУ, МВС та ГПУ терміново перевірити «Оранту»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на терміновій перевірці фінансового стану Національної акціонерної страхової компанії «Оранта». Відповідне доручення глава уряду направила керівництву Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України, прем’єр звертає увагу на факти розповсюдження неправдивих відомостей щодо незадовільного фінансового стану страхової компанії «Оранта». На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, розповсюдження такої інформації негативно впливає як на діяльність компанії, так і на фінансово-економічну систему держави в цілому.

Прем’єр-міністр доручила МВС, СБУ, Держфінпослуг за участю Генеральної прокуратури України негайно провести перевірку викладених фактів та вжити заходів для недопущення компрометації страхової компанії «Оранта». Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що особи, причетні до протиправних дій, мають понести відповідальність згідно з діючим законодавством.

Довідка УНІАН. 10 грудня на багато електронних поштових скриньок було відправлено повідомлення про нібито банкрутство НАСК «Оранта».

Зокрема, в повідомленні зазначалося, що з 1 січня відповідальність за полісами НАСК «Оранта» буде перекладена на низку «партнерських страхових компаній», список яких буде опубліковано на сайті СК. Повідомлення містило логотип компанії, а також номер телефону call-центру НАСК «Оранта».

Керівництво НАСК «Оранта» виключає причетність конкурентів до розповсюдження через спам-розсилку інформації про нібито банкрутство компанії.

Як повідомив журналістам голова наглядової ради НАСК «Оранта» Олег СПІЛКА, він «ставить під великий сумнів», що даний інцидент є якимось проявом рейдерства. При цьому все ж таки підкреслює, що акція була заздалегідь спланована й що на неї напевно було витрачено чималі гроші.

Та все ж О.СПІЛКА вважає, що з`ясовувати, хто саме стоїть за подібним проявом чорного піару, повинні правоохоронні органи.

Щодо того, наскільки сильно дана розсилка вплинула на роботу компанії, голова наглядової ради повідомив, що якоїсь істотної шкоди вона не завдала. Так, протягом двох годин не працювали сервери компанії, при цьому йому самому доводилося відповідати на безліч телефонних дзвінків стривожених партнерів.

«У мене це відняло три години робочого часу, – зазначив О.СПІЛКА. - Це було просто неприємно, більш грубого слова я б не шукав».

* * * НАСК «Оранта» заснована 25 листопада 1921 року. До 1993 року носила назву «Укрдержстрах». Компанія має 676 структурних підрозділів. Агентська мережа «Оранти» налічує понад 7 тис. страхових агентів.

Обсяг страхових виплат НАСК «Оранта» на 1 жовтня ц.р. досяг 262,2 млн. грн., загальний обсяг страхових платежів - 703,5 млн. грн.