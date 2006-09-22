Януковичу треба розслідувати фальсифікацію виборів Президента-2004

Науковий співробітник мюнхенського Центру прикладних політичних досліджень Іріс КЕМПЕ радить прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ розслідувати фальсифікацію президентських виборів у 2004 році. Про це повідомляє радіо “Свобода”.

Відповідаючи на питання кореспондента, що має в першу чергу зробити В.ЯНУКОВИЧ для покращення свого іміджу на Заході, експерт зазначила, що “по-перше, необхідно провести ретельне розслідування фальсифікації виборів 2004 року, дізнатися, хто справді стояв за цими подіями, хто був причетний до фальсифікацій”.

Крім цього, за словами політолога, нинішній прем’єр повинен дотримуватися демократичних принципів гри, а також виробити програму реформ і домогтися, щоб його уряд втілив їх у життя.