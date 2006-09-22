Радник Кучми критикує Азарова за поганий старт

Екс-глава Ради Нацбанку, радник Президента України Леоніда Кучми Анатолій Гальчинський вважає бюджет, запропонований урядом на 2007 рік, половинчастим : "Я чекав більш радикальних правих кроків. Бюджет мені здається половинчастим. І ідея, яку висловлює Азаров, що цей бюджет – перехідний, це – погана логіка. Тому що для спринтера дуже важливий старт. І якщо відкладати його ще на півтора роки, то можна втратити і ці півтора роки.

Маючи високий рейтинг, маючи підтримку парламенту, уряд повинен бути радикальнішим у зниженні податкового пресу, в питаннях стимулювання ділової активності. Той рівень преференцій, який ми останні півтора-два роки задекларували і вони ввійшли до цієї схеми, затяжкий для нашої економіки.

Тому потрібна своєрідна політика заморожування соціальних виплат. Заморожування на рівні інфляції, щоб соціальне становище населення не погіршувалося, але разом з тим Янукович мав сказати суспільству, що нам потрібні два-три роки дуже серйозних інвестицій. Спробувати донести людям, що у нас склалося дуже серйозне становище з основними фондами, існує серйозна загроза техногенних катастроф, порівняно з якими Алчевськ - це тільки квіточки. І країні потрібна серйозна перспективна політика. І я переконаний, що суспільство це б зрозуміло.

Те, що робить зараз уряд, це – “бочком”. Бочком політику не роблять. Вони їздять, метушаться, чіпляються за дрібниці, сунуть свій ніс куди й не варто..."

Повністю інтерв`ю з Анатолієм Гальчинським читайте тут