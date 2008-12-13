Тимошенко: газові переговори з Росією затримуються

Російсько-українські газові переговори затягуються через невирішеність питання про присутність компанії «РосУкрЕнерго» на ринку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що Україна в переговорах займає чітку позицію і не бажає, аби посередником у процесі постачань газу в Україну була будь-яка корупційна структура.

«Ми не хочемо більше мати ніяких корумпованих посередників між Росією і Україною у вигляді «РосУкрЕнерго». Ми не хочемо, щоб і далі тривала корупція на такому високому рівні на газовому ринку, і саме тому сьогодні всі дебати йдуть навколо того, аби ліквідувати «РосУкрЕнерго» як корупційного посередника між Росією і Україною при постачаннях природного газу", - заявила прем`єр.

При цьому вона додала: "Можу сказати, що опір тому, щоб ліквідувати корупційного посередника, дуже сильний, надзвичайно сильний, і, на жаль, високі політичні особи в нашій країні повністю задіяні для того, щоб зберегти корупцію на газовому ринку. І тому переговори йдуть так складно, і це єдина причина затягування з укладанням угоди. Всі інші питання, я думаю, не є невирішеними на сьогодні».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що газові переговори тривають щодня, їх веде керівник «Нафтогазу» Олег ДУБИНА зі своєю командою, і висловила переконання, що до кінця року контракти для постачання газу в Україну будуть підписані.

Як повідомляв УНІАН, делегація НАК «Нафтогаз України» на чолі з головою правління компанії Олегом ДУБИНОЮ перебуває в Москві для проведення чергового раунду переговорів з ВАТ «Газпром».

Як повідомив уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, НАК «Нафтогаз України» зараз веде активну роботу щодо погашення заборгованості за газ. «За вересень майже розрахувалися. Не погашено ще за жовтень, і скоро змушені будемо розраховуватися за листопад», – додав він.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ сказав, що «є надія, що до кінця року ситуація буде вирішена».

Нагадаємо, 25 листопада НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" домовилися про погашення до 1 грудня 2008 року заборгованості за газ, поставлений в Україну у вересні, і частину боргу за жовтень.

За оцінкою російської сторони, заборгованість "Нафтогаза" за газ, поставлений у вересні, жовтні і листопаді 2008 року, з урахуванням пені і штрафів, становить 2,4 млрд. дол.

Станом на 16.00 2 грудня 2008 року НАК «Нафтогаз України» погасив 268,7 млн. дол. заборгованості за газ перед компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія).

2 грудня "Нафтогаз України" попросив "Газпром" про відстрочення за розрахунками з газовим боргом за вересень і частково за жовтень. За словами офіційного представника російського холдингу Сергія КУПРІЯНОВА, борг за постачання газу у вересні українська сторона не сплатила.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ не виключив можливості використання судових процедур для стягнення боргів з українських компаній, що купують російський газ.

Після погашення боргу сторони продовжать переговори про реалізацію положень міжурядового меморандуму про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 року.

Борг накопичений за контрактом на постачання газу між "Нафтогазом" і компанією RosUkrEnergo, який був укладений 14 березня 2008 року.