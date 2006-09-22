Завтра Київ планує відвідати президент Придністров’я

Завтра Київ планує відвідати з візитом президент невизнаної республіки Придністров’я Ігор СМИРНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції на військовому полігоні «Широкий лан» повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Такий візит планується, його мета - проведення політичних консультацій у форматі “5+2” і оцінка тої ситуації, яка сталася після проведення придністровського референдуму», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він ще раз підкреслив, що Україна разом з країнами ЄС не визнає референдуму у Придністров’ї. В.ЮЩЕНКО відзначив, що українська сторона надає певне значення цим переговорам, тому що мова йде про те, як повернути за круглий стіл у форматі “5+2” відповідні сторони, в тому числі і придністровську (Республіка Молдова, Придністров’я – сторони; Україна, Росія, ОБСЄ – посередники; ЄС, США – спостерігачі).

Він нагадав, що за останні кілька місяців Україні не вдається встановити переговори в цьому форматі, незважаючи на те, що Україна представила план врегулювання, який задовольнив керівництво Придністров’я та Молдови.

«Зараз треба повернути сторони до діалогу, не зважаючи на обставини, які відбулися у стосунках, і певні політичні рішення в останні декілька місяців», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, жителі Придністров`я на референдумі 17 вересня висловилися за незалежність республіки і подальше її приєднання до Росії. За даними ЦВК невизнаної республіки, за такий курс проголосували 97,1% виборців. Проти - 2,3%. З другого питання про можливу відмову від незалежності Придністров`я з подальшим входженням до складу Молдови" "проти" висловилися 94,6%, "за" - 3,4%.

Україна заявила, що вважає нелегітимним референдум в Придністров`ї і не визнає його результатів.