У Москві відбулися консультації щодо Придністров`я

Заступник міністра закордонних справ, спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ провів у Москві консультації в МЗС Російської Федерації.

Як повідомив УНІАН речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ, під час зустрічі з статс-секретарем, заступником міністра закордонних справ РФ Григорієм КАРАСІНИМ відбувся обмін думками щодо поглиблення співробітництва між Україною та Російською Федерацією у політичній, економічній та інших сферах. Сторони також торкнулися питань активізації діяльності Українсько-Російської двосторонньої комісії, очолюваної президентами двох держав.

Крім цього, А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ мав переговори зі Спеціальним представником МЗС Російської Федерації з питань відносин з країнами СНД, послом з особливих доручень Валерієм КЄНЯЙКІНИМ та послом з особливих доручень МЗС РФ Валерієм НЄСТЄРУШКІНИМ.

Учасники зустрічі особливої уваги надали ситуації, яка склалася у процесі придністровського врегулювання. Було відзначено необхідність якомога швидшого відновлення переговорів у форматі „5+2” (Республіка Молдова, Придністров’я – сторони; Україна, Росія, ОБСЄ – посередники; ЄС, США – спостерігачі), ініційованих українським планом придністровського врегулювання Президента Віктора ЮЩЕНКА.