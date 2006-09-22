Створення коаліції перенесене на понеділок

Засідання робочої групи зі створення коаліції перенесено на понеділок. Про це кореспонденту УНІАН повідомив лідер СПУ Василь ЦУШКО.

За його словами, сьогодні всі учасники групи зібрались, але не зміг приїхати перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК, який представляв позицію комуністів. Тому було прийнято рішення перенести засідання на понеділок.

Як відомо, основні розбіжності існують між комуністами та «Нашою Україною».

В.ЦУШКО додав, що час наступного засіданні робочої групи ще не визначено.