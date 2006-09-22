Тарасюк запевнив НАТО, що нічого не змінилося

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК під час сьогоднішньої зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Яаапом де Хоопом СХЕФФЕРОМ наголосив на тому, що зовнішньополітичний курс нашої держави залишається незмінним, а головними пріоритетами зовнішньої політики України є європейська та євроатлантична інтеграція.

Під час зустрічі, яка відбулася в Нью-Йорку, де Б.ТАРАСЮК перебуває з метою участі у роботі 61-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, сторони обговорили питання реалізації практичних заходів щодо співпраці в рамках Інтенсифікованого діалогу, а також підготовки Цільового плану дій на 2007 р.

Зі свого боку Генеральний секретар НАТО відзначив важливе значення України як контрибутора безпеки на євроатлантичному просторі.

Сторони домовилися продовжити активний політичний діалог на всіх рівнях та поглиблювати співробітництво, зокрема й з питань безпеки та оборони.