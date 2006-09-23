Максим Курочкін зізнався, що фінансував Вітренко

Партія "Російсько-Український Союз" ("РУСь") була головним фінансистом виборчої кампанії блоку Наталії Вітренко на минулих парламентських виборах, заявляє російський бізнесмен Максим Курочкін.

"На минулих парламентських виборах я підтримував Наталію Михайлівну Вітренко, а багато моїх друзів були членами партії "Російсько-Український Союз", що увійшла в блок "Народна опозиція", - сказав він в інтерв`ю газеті "Комсомольська правда" в Україні".

"І саме партія "РУСь" фінансувала левову частку витрат виборчої кампанії Вітренко, що дозволило зробити блок "Народна опозиція" впливовою політичною силою", - додав колишній виконавчий директор "Російського клубу".

За словами Курочкіна, "Народна опозиція" представлена у всіх міськрадах і облрадах південного сходу України.

Бізнесмен вважає, що якби Вітренко пустили в парламент, фракція "Народної опозиції" могла б прискорити процес створення коаліції. "Звичайно, ми б об`єдналися з Януковичем", - додав Курочкін.

Як відомо, на початку квітня 2006 року міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив про те, що виборча кампанія блоку "Народна опозиція" фінансувалася російським бізнесменом Курочкіним, відомого також як "Макс Бешеный".

У свою чергу соратник лідера блоку Вітренко Володимир Марченко спростував цю інформацію. "Юрій Луценко виявив себе на посаді міністра брехуном і дозволяє собі бовкати що завгодно... Ніякий Курочкін не фінансував нашу кампанію", - сказав він.

Раніше, у квітні, Курочкін в інтерв`ю "Комсомольська правда" в Україні" заявляв: "Ні Вітренко, ні кого-небудь іншого я, зрозуміло, не фінансував. Я бізнесмен. І свій бізнес в Україні згорнув більше року тому. Навіщо мені тоді українська політика, якщо в мене немає тут бізнесу?".

Курочкін був оголошений у розшук українським Інтерполом.

Українська правда