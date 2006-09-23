Балога шукатиме підхід до Януковича

Першочерговим завданням Секретаріату Президента України нині є забезпечення конструктивного співробітництва глави держави, прем’єр-міністра та голови парламенту. На цьому наголосив глава Секретаріату Віктор БАЛОГА у суботу в Мукачеві, Закарпатської області, під час церемонії відкриття екуменічної церкви на території історичного музею-замку "Паланок", повідомила прес-служба Президента Украины.

"Моя мета – мінімізувати можливі конфлікти й налагодити співпрацю", - наголосив він, зазначивши, що Президент наполягає на необхідності пошуку компромісів усіма владними інститутами для реалізації загальнонаціональних завдань.

За словами В БАЛОГИ, політикам потрібно об’єднувати зусилля і "закопати сокири війни, тому що від конфліктів програє не окрема партія, а вся Україна".

"Сподіваюся, глава уряду відкине риторику тих реакціонерів та представників політичних сил, які думають не про національні інтереси, а про реалізацію вузькопартійних планів", – зазначив глава Секретаріату.

"Ми маємо давній досвід роботи із Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, і я переконаний, що нам вдасться налагодити продуктивний діалог", - додав В.БАЛОГА.

Крім того, керівник секретаріату, що одним із пріоритетів діяльності Президента України є забезпечення цілісності мовно-культурного простору, а також дотримання свободи віросповідання.

Як наголосив В.БАЛОГА, «розвиток культурі та відродження духовності народу – це основа консолідації України».

Глава Секретаріату также акцентував на тому, що шанобливе ставлення до об’єднавчих прагнень віруючих всіх православних церков без втручання держави та політичних сил в цей процес прописано в Універсалі національної єдності. "Відданість цим цінностям підтвердили всі політичні сили, які підписали документ", - сказав В.БАЛОГА.