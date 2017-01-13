Для сім'ї підстреленого Пашинським чоловіка попросили надати охорону - адвокат

Про це повідомила адвокат В'ячеслава Хімікуса Марина Парінова у інтерв'ю виданню "Апостроф".

"У той же час у будинку В'ячеслава часто стали помічати незнайомі автомобілі, які проводять там багато часу без видимої причини, у зв'язку з чим ми попросили у слідства охорону для малолітніх дітей В'ячеслава і літніх батьків, які за ними доглядають фактично самі", - сказала вона.

Також адвокат зазначила, що зі сторони Пашинського "зараз спроб домовитися немає".

"Дружина постраждалого Ольга Хімікус говорила про те, що після події Пашинський "намагався на місці засовувати гроші в кишеню, нахабно", - додала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 31 грудня нардеп Сергій Пашинський мав конфлікт з жителем Васильківського району на Київщині, під час якого політик використав вогнепальну зброю.

У поліції повідомили, що за фактом інциденту проводиться кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганські дії).

Водночас потерпілий В'ячеслав Хімікус, якому Пашинський прострелив ногу, стверджував, що політик порушував правила поводження зі зброєю, і куля випадково влучила в ногу, а не йому в тулуб.