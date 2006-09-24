Тимошенко не бачить майбутнього для Мороза

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО називає голову Соціалістичної партії України Олександра МОРОЗА «політичним шулером».

Виступаючи в ефірі телеканалу НТН, вона охарактеризувала О.МОРОЗА так: «Він не гравець, він шулер».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «гра на житті людей – це шулерство». Вона додала, що поки БЮТ і О.МОРОЗ перебувають в одному парламенті, вони змушені співпрацювати.

Водночас, за оцінкою лідера БЮТ, «своїми останніми діями О.МОРОЗ перекреслив майбутнє своє і СПУ».