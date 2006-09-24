Тимошенко не бачить майбутнього для Мороза
11:34, 24 вересня 2006Політика
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Але змушена з ним співпрацювати
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО називає голову Соціалістичної партії України Олександра МОРОЗА «політичним шулером».
Виступаючи в ефірі телеканалу НТН, вона охарактеризувала О.МОРОЗА так: «Він не гравець, він шулер».
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «гра на житті людей – це шулерство». Вона додала, що поки БЮТ і О.МОРОЗ перебувають в одному парламенті, вони змушені співпрацювати.
Водночас, за оцінкою лідера БЮТ, «своїми останніми діями О.МОРОЗ перекреслив майбутнє своє і СПУ».
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