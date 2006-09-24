Закон про Президента може зазнати змін

Керівник Головної служби політики інституційного розвитку Секретаріату Президента України Ігор КОЛІУШКО вважає, що в закон про Президента необхідно внести зміни, пов`язані з конституційною реформою.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Кіевскій телеграфъ» від 22 - 28 вересня 2006.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи є в планах Секретаріату Президента розробка проекту закону про Президента, І.КОЛІУШКО нагадав, що «закон про Президента прийнятий Верховною Радою в двох читаннях, і він лежить у ВР уже багато років».

«Востаннє я його доповідав у 2000 році. Сьогодні в нього необхідно внести зміни, пов`язані з конституційною реформою, і подавати на третє читання», - сказав І.КОЛІУШКО зазначивши, що «це був би найлогічніший сценарій».

Але, за його словами, «є й противники подібного варіанту. Дискусія з цього питання зводиться до складних правових проблем. Приміром, як у цьому законі розкривати повноваження Президента як гаранта Конституції, державного суверенітету і прав людини? Вони закріплені в статті 102 Конституції. Деякі юристи, і я зокрема, пропонують, щоб ці повноваження були розкриті в законі. Щоб не було, з одного боку, необгрунтованої критики Президента, коли в нього немає повноважень щось змінити, а на нього вішають усіх собак. І з другого боку, щоб він сам чітко розумів, коли він повинен не мовчати, а діяти». При цьому І.КОЛІУШКО також повідомив, що «опоненти виступають проти прийняття закону про Президента: вони говорять, що повноваження Президента вичерпно визначені Конституцією і деталізувати їх не потрібно. На їхню думку, їх узагалі неможливо детермінувати в законі, оскільки залежно від суспільної ситуації, від виду загрози дії Президента не можна передбачити». На мій погляд, додав також І.КОЛІУШКО, глава держави поки що не визначився з даного питання. «Хоча він часто згадує про цей закон як про акт, котрий необхідно прийняти, але прямого доручення про його підготовку не надходило», - зазначив Керівник Головної служби політики інституційного розвитку Секретаріату Президента України.