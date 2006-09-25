Коаліціада продовжиться по обіді

Сьогодні заплановано провести черговий раунд переговорів щодо створення Коаліції національної єдності.

Як повідомила УНІАН керівник Інформаційного департаменту блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ, черговий раунд переговорів відбудеться після обіду, але точний час ще не визначено.

Вона нагадала, що на сьогодні опрацьовано дві третини тексту угоди. За її словами, залишаються неузгодженими питання зовнішньої політики, питання АПК та регламентна частина.

Т.МОКРІДІ нагадала, що у п’ятницю засідання робочої групи не відбулось через неявку на представників Комуністичної партії.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня лідер фракції СПУ Василь ЦУШКО повідомив, що засідання робочої групи зі створення коаліції перенесено на понеділок. За його словами, сьогодні всі учасники групи зібрались, але не зміг приїхати перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК, який представляв позицію комуністів. Тому було прийнято рішення перенести засідання на понеділок.

Як відомо, основні розбіжності існують між комуністами та «Нашою Україною».