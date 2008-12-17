Кому з депутатів загрожують обіцяні Президентом проблеми (прізвища)

Під обіцяні сьогодні Віктором Ющенком «каральні санкції» щодо тих членів блоку НУ-НС, які поставили свої підписи під коаліційною угодою з 37 підписантівризикують потрапити 7 чоловік.

Нагадаємо, сьогодні Президент заявив, що Партія "Народний Союз Наша Україна" визначиться щодо народних депутатів України, які підтримали коаліцію з БЮТ і Блоком Литвина. «Ми на тому тижні проводимо другий етап з`їзду, і, переконаний, що з`їзд визначиться по тому, як віднестися до тих людей, які підтримали коаліцію всупереч з`їзду, як цих людей виключити з партії, як цих людей виключити із списку народних депутатів. Це будь-яка політична сила зробила б», – сказав В.Ющенко.

Разом з тим, Наша Україна не може навіть намагатися відібрати мандати у тих членів блоку НУ-НС, які йшли до парламенту не як нашоукраїнці, а як члени інших партій. Над такими владний не з`їзд партії, а тільки з`їзд всього блоку.

Відтак, вигнання з партії «Наша Україна» і спроби відібрати депутатський мандат можуть загрожувати Юрію Ключковському, Ользі Герасим`юк, Руслану Князевичу, Миколі Мартиненку, Олександру Третьякову, Валерію Борисову і Едуарду Зейналову. Інші 30 підписантів можуть спати спокійно – до них руки з`їзду НУ не дотягнуться.

Також необхідно відзначити, що одному з потенційних «вигнанців» - Миколі Мартиненку – аналітики і соратники по парламентській фракції вчора активно готували пост лідера фракції НУ-НС замість Вячеслава Кириленка, який заявив про свою відставку відразу після підписання коаліційної угоди БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина.