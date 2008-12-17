Нашоукраїнців, які підписалися за коаліцію, Ющенко хоче вигнати з ВР

Партія "Народний Союз Наша Україна" визначиться стосовно народних депутатів України, які підтримали коаліцію з БЮТ і Блоком Литвина. Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив під час інтерв`ю виданням «День», «Україна молода», «Факты и комментарии».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО нагадав, що з`їздом партії НСНУ було визнано неможливість відновлення коаліції цієї політичної сили з БЮТ. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що депутати, які порушили це рішення, будуть виключені з партії та списку народних депутатів за рішенням з`їзду.

«Ми на тому тижні проводимо другий етап з`їзду, і, переконаний, що з`їзд визначиться по тому, як віднестися до тих людей, які підтримали коаліцію всупереч з`їзду, як цих людей виключити з партії, як цих людей виключити із списку народних депутатів. Це будь-яка політична сила зробила б», – сказав В.ЮЩЕНКО.

«Це гарний процес, це процес очищення. Я давно чекав, щоб у нас люди визначилися у своєму політичному виборі, у своєму партійному місці. Вони це зробили, я шаную їхній вибір. Думаю, вчора був гідний у політичному сенсі день», – прокоментував глава держави політичні події 16 грудня, коли 37 з 72 членів фракції "Наша Україна – Народна Самооборона" підтримали створення парламентської коаліції за участю БЮТ та Блоку Литвина.

Президент наголосив, що проголошена більшість у складі депутатських фракцій Блоку Юлії Тимошенко, «Наша Україна – Народна Самооборона» та Блоку Володимира Литвина не оформлена юридично. Він зауважив, що це об`єднання стало результатом непублічного процесу.

«Те, що сьогоднішня так звана коаліція відбулася на політичній корупції – це факт», – переконаний Президент.

Окрім того, фактичної більшості голосів депутатів у цього альянсу немає. Для результативного голосування такої коаліції необхідно залучати голоси Комуністичної фракції, ідеологія якої категорично не може бути сприйнята у демократичному суспільстві.

«Ця коаліція може працювати тільки при тому, якщо її членом буде Комуністична партія... Якщо ми говоримо про такий тип коаліції, це ще більш ганебно», – вважає Президент.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що основним мотивом створення такої коаліції стало прагнення зберегти посаду прем`єр-міністра для лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Глава держави підкреслив, що за поточних складних економічних обставин необхідно мати на цій посаді людину, здатну до проведення прагматичних дій та ефективних змін, оскільки 80% зусиль з подолання кризи належить до інструментарію уряду.

Розгорнуту версію інтерв`ю глави держави буде опубліковано у п`ятницю, 19 грудня, у виданнях «День», «Україна молода» та «Факты и комментарии».