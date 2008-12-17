Яценюк: наша держава не буде мати ні царя, ні цариці

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає найважливішим викликом для України збереження демократії. Про це він повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, сьогодні демократія в Україні під загрозою. На його думку, вона не може персоніфікуватися, а її рівень - залежати від того, хто і як з високопосадовців тлумачить цю основоположну цінність.

“Весь історичний досвід української державності та розвиток світової сучасної європейської історії сформував у мене переконання, що Україна має бути парламентсько-президентською республікою. Наша держава не буде мати ні Царя, ні Цариці. Українське суспільство цього не сприймає”, – переконаний депутат.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що необхідно зупинити «українську традицію» вносити зміни до Конституції під ситуацію і особистість. Він нагадує, що в деяких проектах української Конституції, які розглядаються в сучасному політикумі, залишається тільки одне – вписати туди прізвища Президента, прем’єра та голови Верховної Ради України. “І це може бути «вищою» формою української демократії?!”, – дивується політик.